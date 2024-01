Stéphane Séjourné, un proche de Macron et d'Attal promu jeune patron du Quai d'Orsay

Au moment où les tensions sont à leur maximum au Proche-Orient comme en Asie en passant par l'Europe et l'Afrique, le président confie ce poste régalien très exposé à un de ses anciens collaborateurs du temps de Bercy, patron du parti Renaissance et président du groupe au Parlement européen.

Pressenti pour la tête de liste de la majorité aux élections européennes, il s'empare finalement de la diplomatie française: Stéphane Séjourné, un proche d'Emmanuel Macron, entre jeudi au gouvernement, supplantant la diplomate Catherine Colonna, jugée inaudible et pas assez politique.

Conseiller politique de M. Macron avant même son élection en 2017, le député européen conservera la tête du parti présidentiel Renaissance, selon une source au sein du parti, à six mois des élections européennes pour lesquelles l'extrême droite domine largement les sondages.

Homme de l'ombre mais très influent, parlant plusieurs langues dont l'Espagnol pour avoir passé une partie de sa jeunesse en Argentine, cet éphémère adhérent du Parti socialiste, devient à 38 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la Ve République.

Sa discrétion ne l'avait pas empêché de briguer le Quai d'Orsay dès le remaniement de juillet, selon une source gouvernementale.

Le nouveau chef de la diplomatie française, loué au sein de la majorité pour son "grand sens politique" et ses "grandes capacités d’adaptation", devra ainsi être sur tous les fronts, à commencer par l'Ukraine où la guerre fait rage depuis deux ans et où Colonna devait se rendre ce week-end et rencontrer le président Zelensky.

Le cap ne devrait pas changer avec un soutien indéfectible à Kiev pour mettre en échec la Russie, malgré un enlisement sur le terrain.