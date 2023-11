Stéphanie De Sousa et sa plume, accompagnatrices de fin de vie

Dans un contexte où la fin de vie fait partie des préoccupations nationales, le métier tend à se développer et à être reconnu.

Mme De Sousa, qui a exercé pendant 15 dans en mettant des personnes âgées ou handicapées au contact d'animaux, a adopté sa nouvelle activité depuis plus d'un an, après avoir mis à profit le confinement pour participer à des ateliers d'écriture en ligne.

L'accompagnement est offert gratuitement, il ne coûte rien à l'hôpital ni aux familles: Traces de vies récolte des fonds auprès de mécènes ou d'institutions.

Et ça marche: "Arrivé à un certain âge ou dans un certain degré de pathologie, il n'y a pas tant de projets possibles. L'accompagnement donne aux malades une autre façon de vivre pendant un certain temps".

L'écrivaine retranscrit ce qu'elle entend au style direct en disant "je", comme si le récit avait été écrit de la main même de son interlocuteur. Elle s'interdit d'être "trop littéraire", afin que l'on puisse reconnaître la voix de celui qui parle, "y compris ses tics de langage".

Parfois, la mort interrompt son travail avant la fin du témoignage.

"On reste humain, le lien s'installe mais il faut prévoir qu'il s'arrête. J'aime dire que l'on fait un bout de chemin ensemble, c'est ensemble mais c'est un bout."

Pour autant, côtoyer la fin de vie n'est pas forcément déprimant.

"Malgré la maladie, il y a des discours très heureux, avec plein d'enthousiasme, il y a souvent des gens bien plus heureux et bien plus optimistes que dans la vie réelle", assure Mme De Sousa, dont le dialogue avec Monique est ponctué d'éclats de rire et de savoureuses expressions alsaciennes.

- Dans le projet de loi ? -

Ces "soins de support font du bien aux malades, aux familles, aux aidants et aux soignants", observe Christelle Cuinet, fondatrice de Traces de vies, association lauréate 2023 du concours de la fondation "La France s'engage".

"La sphère publique s'est peu emparée de la biographie hospitalière" déplore-t-elle. Ce "nouveau métier" est encore "peu reconnu", mais la fondatrice ne perd pas espoir : "La biographie hospitalière pourrait faire partie du cadre des soins de support dans le projet de loi sur la fin de vie".

Ce texte très attendu devrait être présenté au Conseil des ministres en décembre.

En attendant, Stéphanie achève sa séance avec Monique. "C'est pas intéressant ma vie", assure la dame aux cheveux blancs, qui vient de raconter comment, malgré ses handicaps, elle est venue en aide à son mari atteint de la maladie d'Alzheimer.

"Ils disent tous ça...", sourit la biographe.