Steven Mnuchin, ancien banquier et ministre de Trump au parcours atypique

L'ancien ministre de Donald Trump, Steven Mnuchin, qui veut réunir des investisseurs pour racheter le réseau chinois TikTok, est un banquier d'affaires au parcours atypique, issu d'une famille démocrate, qui a longtemps travaillé pour Goldman Sachs, et a produit des films à succès comme "Avatar".

D'une loyauté sans faille à Donald Trump, il a pendant quatre ans navigué entre la Maison-Blanche et le Trésor, bâtiment voisin, et défendu la politique économique du président républicain, en l'emballant d'une touche plus policée.

Il essayait de promouvoir, au moins dans son discours, une version soft de l'"Amérique d'abord" chère à Donald Trump.

Steven Mnuchin était en première ligne dans la guerre commerciale menée par l'ex-président contre la Chine, et dans la négociation d'un accord commercial entre ce pays et les Etats-Unis signé en janvier 2020. Mais aussi dans la réforme des impôts de 2017, qui avait fait bondir le déficit américain.