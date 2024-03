Stop au vol à l'étalage... dans l'avion de Joe Biden

"Tout le monde, semble-t-il, chaparde dans Air Force One": le site d'informations américain Politico s'est amusé vendredi d'une mise en garde adressée aux journalistes voyageant dans l'avion du président américain.

L'AFP a vu le contenu de ce message, qui n'est pas destiné à être rendu public.

La présidente de la prestigieuse association s'y fend d'un sec rappel à l'ordre à la suite des disparitions d'objets dans le compartiment presse de l'avion le plus célèbre et le plus sécurisé du monde.

Lorsque le président américain se déplace, il est accompagné de treize journalistes qui voyagent à l'arrière de son Boeing.