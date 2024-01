Suisse: environ 350 manifestants réclament à Davos la fin du Forum économique mondial

Environ 350 personnes ont manifesté dimanche à Davos pour demander plus de justice climatique, réclamant aussi la fin du Forum économique mondial (WEF), qui se tient chaque année dans cette station de ski des Alpes suisses. Vers midi, elles avaient auparavant bloqué une route près de la cité grisonne, provoquant un embouteillage de plus de 18 kilomètres.

Interrogée dimanche par l'agence Keystone-ATS, la porte-parole de la police cantonale des Grisons Anita Senti a expliqué que les manifestants ont certes respecté l'itinéraire autorisé. Mais en traversant la route principale près de Davos-Laret, ils ont profité d'une visibilité accrue. La police n'exclut pas des conséquences juridiques.

Sur place, les manifestants ont exigé la fin du WEF, la justice climatique et un coup d'arrêt au pouvoir des grandes entreprises. Dans son discours, le président des jeunes socialistes Nicola Siegrist a accusé les "riches et puissants" d'être responsables de l'année la plus chaude depuis le début des mesures.

La problématique du climat a toutefois été reléguée au second plan lorsque Nicola Siegrist a pris position sur le conflit au Proche-Orient, en invitant les manifestants à crier "free Palestine". Tous ne se sont pas joints à l'appel.