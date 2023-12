Sunak affirme que son plan pour envoyer des migrants au Rwanda "va marcher"

M. Sunak, sous pression de l'aile droite du parti qui veut empêcher tout recours légal contre les expulsions, a également affirmé lors d'une conférence de presse qu'il n'autoriserait "aucune cour étrangère à bloquer" les vols en direction du Rwanda.

"Nous ferons décoller ces avions. Nous dissuaderons les immigrés clandestins de venir ici, et nous arrêterons enfin les bateaux" qui arrivent sur les côtes britanniques en traversant la Manche, a martelé le Premier ministre, de plus en plus contesté par l'aile droite de son parti à quelques mois des élections législatives.