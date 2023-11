Sunak juge les manifestations propalestiniennes "irrespectueuses" lors de l'Armistice

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a jugé les manifestations propalestiniennes prévues le jour de la fête de l'Armistice "irrespectueuses et provocantes", lit-on vendredi dans The Guardian.

Le Premier ministre a aussi mis en garde contre le fait que "le Cénotaphe et d'autres mémoriaux pourraient être vandalisés" alors que des milliers de manifestants seront dans les rues.

"Prévoir des manifestations le jour de l'Armistice est provocant et irrespectueux. Il y a un risque clair que le Cénotaphe et d'autres mémoriaux de la guerre soient vandalisés, ce qui serait un affront pour les Britanniques et les valeurs auxquelles nous tenons", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Il a ajouté qu'il avait demandé au ministre de l'Intérieur pour "faire ce qui est nécessaire" pour protéger le caractère sacré de l'Armistice.