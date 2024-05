Sur la route de l'aéroport de Nouméa, "une fois qu'ils sont passés, on a remis le barrage"

Sur la route stratégique reliant Nouméa à son aéroport international, Jean-Charles a vu passer dimanche le convoi de 600 gendarmes venu disloquer, l'un après l'autre, les amoncellements de véhicules brûlés. Sans s'en émouvoir. "Une fois qu'ils sont passés, on a remis le barrage", glisse le militant indépendantiste.

Pendant "toute la journée", les véhicules blindés et engins de chantiers partis de Nouméa ont avancé, "progressivement", pour "percer" les barrages érigés sur cet axe. "Soixante-seize" en tout, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Jean-Charles, la cinquantaine, tête enturbannée d'un foulard et drapeau indépendantiste à la main, les a vu arriver à La Tamoa, à quelques kilomètres de l'aéroport de La Tontouta.

"Ils sont passés, ils ont déblayé, et nous on est resté sur le côté. On est pacifistes, nous".