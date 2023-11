Sur la "route de l'Est", l'éprouvant parcours des migrants éthiopiens

Beaucoup n’y parviennent pas.

La "route de l'Est" est décrite par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) comme "l'une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus complexes d'Afrique et du monde".

Malgré le danger d'un tel périple, les migrants interrogés par l'AFP racontent qu'ils avaient pris la route après avoir perdu tout espoir en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique déchiré par les conflits armés et les catastrophes climatiques.