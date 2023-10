Sur un stand de tir américain, la gâchette se féminise

Les douilles s'accumulent sur le béton ciré de ce stand de tir de la banlieue boisée de Baltimore, dans l'est des Etats-Unis. Arme à la main, ces six femmes noires se perfectionnent au maniement de petits calibres au sein d'un groupe dédié.

Cette passion pour les armes individuelles, si américaine et bien souvent masculine, se démocratise: de plus en plus d'Américaines possèdent une arme, et Charneta Samms fait tout pour porter cette dynamique.

"Je crois que malheureusement, le monde devient un peu fou", explique cette ingénieure dans l'armée. "Et donc je pense que c'est important que les femmes puissent se défendre elles-mêmes".

Elle a commencé parce que tirer, "c'était sympa", avant de penser à l'autodéfense, jusqu'à devenir instructrice et prendre la tête de la section locale de l'association nationale "Une fille et un flingue" ("A Girl and a Gun").