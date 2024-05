Sur une île taïwanaise, le ramassage des huîtres inquiète plus que la Chine

Autour de lui des blocs de granite disposés en rangées s'étendent à perte de vue sur l'archipel de Kinmen, administré par Taïwan. C'est sur ces pierres apportées de Chine il y a plus de 400 ans que se reproduisent les huîtres, avant d'être ramassées à la pelle à marée basse.

Cette méthode d'élevage unique au monde se poursuit depuis, sur le site de la bataille de Guningtou, qui a vu s'affronter en 1949 et 1958 l'armée nationaliste de Tchang Kai-chek aux troupes communistes de Mao Tsé-toung pour le contrôle de Taïwan.

En s'emparant de Kinmen et d'autres îles le long du littoral chinois, les nationalistes s'offraient un cordon stratégique pour repousser toute invasion éventuelle de Taïwan, situé à 200 kilomètres plus à l'est.