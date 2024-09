Suspendu au Brésil, X est aussi sur la sellette en Europe

Les émeutes au Royaume-Uni, provoquées début août par de fausses rumeurs, ont rappelé le danger d'une expression non régulée sur internet. Le suspect du meurtre de trois fillettes avait été présenté à tort comme un demandeur d'asile musulman. L'infox, relayée et amplifiée sur les réseaux sociaux, dont X, avait déclenché des violences islamophobes.

Une démarche étonnante alors que le réseau social fait l'objet d'une enquête de Bruxelles initiée en décembre et qui pourrait lui valoir des amendes pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial.

Le tempétueux chef d'entreprise, qui dirige aussi le constructeur automobile Tesla et la société astronautique SpaceX, avait répliqué en publiant un mème insultant sur son compte X.

La Commission européenne devrait rendre ses premières décisions, d'ici quelques semaines, voire quelques mois.

L'issue reste ouverte.

X a accès au dossier et peut exercer son droit à la défense, depuis que la plateforme été formellement mise en cause en juillet pour des violations au Règlement sur les services numériques (DSA), la nouvelle législation de l'UE qui doit mettre fin aux espaces de non droit sur internet.

A titre préliminaire, la Commission a établi trois infractions: les coches bleues censées certifier des sources d'information dignes de confiance trompent les utilisateurs; la transparence est insuffisante en matière de publicités (identité des annonceurs, montants, méthodes de ciblage...); et X ne respecte pas l'obligation de fournir à des chercheurs agréés un accès à ses données.

L'enquête se poursuit sur deux autres griefs majeurs: diffusion de contenus illégaux et efforts insuffisants contre la manipulation d'informations.