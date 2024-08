Sydney est "vulnérable" à la montée des eaux, selon un rapport gouvernemental

Selon les données nationales concernant la santé, la chaleur a été responsable de 7.104 hospitalisations et 293 décès en Australie entre 2012 et 2022.

Pour Kate Wylie, médecin et responsable du groupe de plaidoyer climatique Doctors for the Environment Australia, la chaleur a déclenché un nombre accru de crises cardiaques, de violences intrafamiliales et d'idées suicidaires.