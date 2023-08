Syrie: l'aéroport d'Alep hors service après un raid israélien

Le raid a provoqué des "dégâts matériels sur le tarmac qui ont mis l'aéroport hors service", a ajouté l'agence.

Un responsable du ministère syrien des Transports, Sleimane Khalil, a indiqué à l'AFP que "le seul tarmac opérationnel de l'aéroport avait été endommagé".

"Les équipes techniques vont entamer aujourd'hui les réparations pour que l'aéroport redevienne opérationnel le plus vite possible", a-t-il ajouté. Les vols ont été déroutés vers les aéroports de Damas, la capitale, et Lattaquié (ouest), selon lui.