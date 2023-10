Plus de 60 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de drones qui a visé l'académie militaire de Homs, dans le centre de la Syrie, où se tenait une cérémonie de promotion d'officiers, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'attaque, imputée par l'armée syrienne à "des organisations terroristes", a fait "plus de 60 morts, des militaires et au moins neuf civils", a indiqué l'Observatoire, basé au Royaume-Uni et disposant d'un vaste de réseau de sources en Syrie.