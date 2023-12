Syrie: six civils tués dans des frappes turques

Six civils ont été tués lundi dans des frappes turques dans le nord-est de la Syrie sous contrôle des Kurdes, ont rapporté une ONG et un média kurde.

"Six civils ont été tués dans des frappes aériennes turques distinctes", a déclaré Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) basée à Londres et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

La Turquie avait annoncé samedi une opération aérienne "contre des cibles terroristes dans le nord de la Syrie et de l'Irak" en représailles à la mort de douze de ses soldats en deux jours.

Les frappes ont touché une douzaine de cibles, toutes des installations gérées par l'administration semi-autonome kurde, selon l'OSDH et des correspondants de l'AFP dans la région.

L'agence de presse officielle kurde Anha a également fait état de six morts, dont quatre dans l'imprimerie, ajoutant que six autres personnes avaient été blessées.

L'armée turque déclenche régulièrement des opérations militaires terrestres et aériennes contre les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et leurs positions dans le nord de l'Irak et de la Syrie.

Classé groupe terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux, le PKK, en lutte armée contre les autorités turques depuis 1984, avait revendiqué en octobre une attaque contre le siège du ministère turc de l'Intérieur à Ankara où deux policiers avaient été blessés.