Syrie: trois combattants pro-iraniens tués par des raids israéliens près de Damas

"Trois combattants pro-iraniens non syriens ont été tués lors de frappes israéliennes sur des fermes et d'autres sites appartenant au Hezbollah près d'Akraba et de Sayeda Zeinab", a indiqué Rami Abdel Rahman, directeur de l'OSDH, basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Israël a également frappé des sites syriens de défense anti-aérienne dans le sud du pays, selon la même source.