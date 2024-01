Taïwan: 24 avions militaires chinois détectés autour de l'île en 24 heures

Selon un communiqué du ministère, 24 avions et cinq navires chinois ont été détectés autour de l'île dans les 24 heures précédant jeudi 06H00 (23H00, heure de Bruxelles).

Sur ce nombre, "11 avions ont franchi la ligne médiane - une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas - et sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du sud-ouest et du nord", a précisé la même source.