Taïwan assure que ses élections ne dépendront pas de son "voisin tyrannique" chinois

La Chine a lancé samedi "des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l'armée de l'air autour de l'île de Taïwan", selon l'agence officielle Chine nouvelle.

L'armée taïwanaise a déclaré avoir détecté 42 avions militaires chinois effectuant des incursions dans la zone de défense aérienne de l'île (Adiz), et que huit navires chinois participaient également aux exercices.

Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a condamné les exercices militaires chinois, déclarant que Pékin avait utilisé "divers discours d'intimidation et de fausses nouvelles [...] pour intervenir ouvertement et interférer dans le processus électoral démocratique de notre pays".