Taïwan "défendra les valeurs de liberté et de démocratie", affirme son président

"Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale", a déclaré M. Lai, qui a pris ses fonctions lundi, lors d'un événement organisé sur une base militaire. "Face aux défis et menaces extérieurs, nous continuerons à défendre les valeurs de liberté et de démocratie, et à préserver la paix et la stabilité dans la région", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, la Chine a annoncé des exercices militaires autour de l'île, présentés comme une "punition sévère" envers le nouveau président taïwanais. Un porte-parole de la diplomatie chinoise a par ailleurs affirmé que ces manœuvres sont un "sérieux avertissement" adressé aux "séparatistes" de l'île, avertissant qu'ils finiront "dans le sang".