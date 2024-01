A Taïwan, dernier weekend de campagne avant la présidentielle du 13 janvier

Des dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche dans le sud de Taïwan aux meetings de trois candidats à l'élection présidentielle, au cours du dernier weekend de campagne avant le scrutin prévu le 13 janvier.

Les élections présidentielles et législatives du 13 janvier seront particulièrement scrutées par la Chine et les Etats-Unis en raison de leur importance pour l'avenir des relations entre l'île démocratique et Pékin.