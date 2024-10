A Taïwan, des milliers d'évacuations à l'approche du puissant typhon Krathon

Depuis le début de la journée de mardi, plus de 7.700 personnes ont été évacuées par précaution dans sept villes et comtés, dont Kaohsiung, Hualien (est) et Taitung (sud-est), selon le ministère de l'Intérieur.

Dans le sud de cette grande ville portuaire, les habitants ont rempli des sacs de sable et érigé des barrières autour de leurs maisons pour se protéger des inondations, et ils ont scotché les fenêtres.

Les bureaux et les écoles de six villes et comtés du sud et de l'est de Taïwan sont fermés mardi, tandis que des dizaines de vols internationaux et domestiques ont été annulés.

Krathon pourrait "inévitablement causer des dégâts catastrophiques" en se transformant en puissant typhon, a déclaré Lai Ching-te lors d'une réunion d'information du gouvernement.

"Krathon a une trajectoire relativement rare, entrant par le sud et sortant par l'est. Nous devons donc être particulièrement vigilants", a-t-il ajouté.