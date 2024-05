Taïwan: les ministres de la Défense américain et chinois vont se rencontrer

La rencontre entre Lloyd Austin et Dong Jun était largement attendue depuis leur discussion par téléphone en avril - le premier échange entre les ministres de la Défense des deux puissances en près de 18 mois.

Washington a appelé Pékin à la "retenue", affirmant que "la Chine ne doit pas utiliser la transition politique à Taïwan comme un prétexte ou une excuse pour des mesures provocatrices et coercitives".

La Chine a accusé vendredi le nouveau président de Taïwan Lai Ching-te de pousser l'île vers "la guerre" tandis que des navires de guerre et des avions de chasse chinois ont encerclé le territoire dans le cadre de manoeuvres militaires.

Les Etats-Unis de Joe Biden et la Chine ont renforcé leurs canaux de communication dans le but d'apaiser les tensions entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est ainsi rendu en visite officielle à Pékin et Shanghai le mois dernier.

Mais les sujets de défense étaient à la traîne dans ce relâchement des tensions jusqu'à la décision en novembre du président chinois Xi Jinping de reprendre le dialogue militaire à haut niveau lors d'une rencontre avec Joe Biden en Californie.