"Taïwan n'est pas l'unique cible" de la Chine, prévient l'ambassadeur de facto des USA

Taïwan, n'est "pas l'unique cible d'intimidation et de coercition" de la Chine, alors que de plus en plus d'Etats coopèrent avec Washington pour "éviter la guerre", a averti mercredi l'ambassadeur de facto des Etats-Unis dans l'île.

La Chine revendique Taïwan comme une partie intégrante de son territoire, et affirme ne pas vouloir renoncer à l'usage de la force pour la "récuperer". Ces dernières années, Pékin a augmenté la pression militaire et politique sur l'île démocratique d'environ 24 millions d'habitants.

"De plus en plus d'Etats comprennent l'importance de coopérer avec les Etats-Unis et d'autre partenaires partageant les mêmes valeurs afin de préserver un système international réglementé" a par ailleurs souligné Raymond Greene, directeur de l'Americain Institute in Taiwan (AIT), l'ambassade américaine de facto.