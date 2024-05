Taïwan ou Chine, regards contradictoires de part et d'autre du détroit

Un territoire que Pékin considère toujours comme un des siens, 75 ans plus tard.

"Nous ne demandons pas grand-chose mais nous espérons avoir des relations pacifiques", a déclaré samedi à l'AFP Huang Yue-e, une femme de 78 ans qui visitait un marché sur cette petite île, célèbre pour ses temples et ses maisons traditionnelles en briques.

- "Garder nos distances" -

Avec en toile de fond la rupture de plus en plus profonde entre la Chine et Taïwan, Pékin accroît la pression militaire sur Taipei.