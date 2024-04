Taïwan, technologie: Biden et Xi se parlent sans cacher leurs différends

Xi Jinping et Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deux superpuissances, qu'il s'agisse de Taïwan ou de leur rivalité technologique.

Pour cette reprise de contact depuis leur rencontre au sommet en novembre dernier en Californie, le président chinois et le président américain "ont eu un échange de vues franc et approfondi sur les relations sino-américaines et sur les questions d'intérêt commun pour les deux parties", a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.