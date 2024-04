Tanzanie: 155 morts après de fortes pluies "liées à El Niño"

"Les fortes pluies liées au phénomène El Niño" ont causé dans plusieurs régions du pays "des dégâts importants", a déclaré Kassim Majaliwa devant le Parlement.

Plus de 51.000 foyers et 200.000 personnes ont été touchés, environ 236 personnes ont été blessées et plus de 10.000 habitations ont été endommagées, a-t-il détaillé.