Taux et inflation au menu des banquiers centraux dans leur retraite de Jackson Hole

Les investisseurs guettent des indications sur la direction que devrait prendre la Fed lors de sa prochaine réunion, fin septembre.

En pratique, la rencontre doit s'intéresser aux "Changements structurels dans l'économie mondiale", selon son thème affiché, mais pour les experts, toute indication sur l'évolution de la politique monétaire sera particulièrement scrutée.

"Le principal point à retenir du discours, selon moi, sera essentiellement de voir l'importance qu'il donnera à l'idée de garder les taux plus élevés et plus longtemps", estimait ainsi en début de mois devant la presse le président du Peterson Institute for International Economics, Adam Posen.