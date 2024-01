Taylor Swift fausse hétéro? Un article fait polémique aux Etats-Unis

Taylor Swift, adulée par des légions de fans --les "Swifties"-- milite ouvertement pour les droits des LGBTQ, sans jamais s'être identifiée elle-même comme "queer".

Au fil des ans, on lui a au contraire connu des relations amoureuses avec diverses célébrités masculines, qui ont fait les délices des pages people des magazines.

La chanteuse de "Shake It Off", "Anti-Hero" et "You Need To Calm Down", dont la carrière a démarré à Nashville, berceau de la country, s'affiche depuis plusieurs mois avec le joueur de football américain des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Elle qui est désormais vue comme une icône féministe a parallèlement secoué l'industrie de la musique avec une tournée au succès phénoménal.