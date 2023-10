Taylor Swift ne se fait pas de mauvais sang et conquiert la tête du box-office nord-américain

Les ventes aux guichets entre vendredi et dimanche pour cet opus qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents étaient certes inférieures à certaines prévisions mais cela reste des "chiffres gigantesques", selon l'expert.

Jusqu'ici note-t-il, la palme des meilleures recettes de films tournés sur des concerts revenait à Justin Bieber avec "Never Say Never", qui a recueilli au total 73 millions de dollars en 2011, et le film "This Is It" sorti quelques mois après la mort de Michael Jackson en 2009, avec 72,1 millions de dollars.

Taylor Swift a explosé ces records en seulement trois jours, ce qui en fait le meilleur weekend au box-office nord-américain depuis la sortie simultanée cet été de "Barbie" et "Oppenheimer".