Tchad: 3,4 millions de personnes en "situation critique d'insécurité alimentaire"

Plus de 3,4 millions de personnes ont un besoin "urgent" d'une réponse humanitaire au Tchad, selon Action contre la faim (ACF), conséquence de l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et d'un "sous-financement".

Le Tchad, l'un des pays les plus pauvres du monde, abrite environ 1,4 million de déplacés internes ou réfugiés en raison de conflits dans le pays et chez ses voisins.

"3,4 millions de personnes se trouvent actuellement en situation critique d'insécurité alimentaire au Tchad (...) Les provinces d'accueil de l'Est du Tchad font partie des zones très vulnérables du pays avec un faible accès aux services de base et l'arrivée des réfugiés exacerbe drastiquement les besoins", écrit l'ONG dans un communiqué.

Action contre la faim alerte sur "le nombre de cas de malnutrition aigüe sévère attendu entre octobre 2023 et septembre 2024 qui s'élève à 480.000 enfants", soit une augmentation de 15%.

Avant qu'une nouvelle guerre civile n'éclate au Soudan mi-avril 2023, le Tchad abritait déjà, selon l'ONU, plus de 400.000 réfugiés ayant fui la guerre qui avait ravagé le Darfour de 2003 à 2020. Il en compte aujourd'hui près de 900.000, dont 88% de femmes et d'enfants.

L'ONG craint une dégradation de la situation humanitaire avec "l'arrivée de la saison des pluies et la période de soudure", qui "vont accroître les besoins et dans le même temps rendre l'accès aux populations vulnérables beaucoup plus complexe sur tout le territoire".