Tchad: important incendie dans un dépôt militaire de munitions à N'Djamena

Un important incendie ravage mardi soir un dépôt militaire de munitions de la capitale du Tchad N'Djamena, a annoncé sur sa page Facebook le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, sans en préciser l'origine.

De nombreuses détonations très puissantes se font entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt du quartier de Goudji, non loin de l'aéroport de N'Djamena, selon des journalistes de l'AFP qui décrivent un ciel rougeoyant et une épaisse volute de fumée rougeâtre s'élevant au-dessus des lieux. Des projectiles sont propulsés vers le ciel et explosent à intervalles réguliers, selon eux.

"Un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions militaires situé à Goudji, provoquant des explosions importantes. La population est invitée à garder le calme", écrit M. Koulamallah sur sa page Facebook. "Le plus grand dépôt de munitions de N'Djamena a pris feu", a annoncé à l'AFP par téléphone un responsable de haut rang de l'armée qui a requis l'anonymat.