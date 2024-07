A Tel-Aviv, des familles d'otages crient leur colère pendant le discours de Netanyahu aux Etats-Unis

L'un des manifestants a lancé un appel dans un micro aux passants qui regardaient la manifestation depuis les bars et les balcons de la plus grande ville d'Israël: "Sortez de vos maisons, venez dans la rue!".

"Ce n'est pas un défilé! Vous voyez ici des familles dont les enfants ont été enlevés dans leur lit un samedi matin", a-t-il crié en référence à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre: "Cela aurait pu être votre famille".

Drew ANGERER

De l'autre côté de l'Atlantique, M. Netanyahu louait le soutien des Etats-Unis, principal allié d'Israël, dans un discours devant le Congrès, alors que la guerre déclenchée par l'Etat hébreu après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien dure depuis plus de neuf mois.

Même si l'allié indéfectible d'Israël a maintenu son soutien militaire à l'effort de guerre, les relations entre les deux pays se sont tendues en raison du nombre de morts civils dans la bande de Gaza et de la grave crise humanitaire auquel le territoire palestinien est confronté. Les manifestions se sont multipliées ces derniers mois aux Etats-Unis, notamment sur les campus universitaires, et l'administration du président Joe Biden s'est montrée de plus en plus critique.