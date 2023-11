Témoignages de violences israéliennes contre des Gazaouis qui veulent retourner au nord

L'armée israélienne aurait, après l'instauration du cessez-le-feu, violemment réprimé des Palestiniens qui tentaient de retourner dans le nord de la bande de Gaza, ont indiqué le ministère de la Santé du Hamas et l'agence de presse palestinienne Wafa, ainsi qu'un journaliste d'Al Jazeera sur place. Un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué enquêter sur les messages.

Des centaines de Palestiniens ont tenté de profiter de la trêve humanitaire pour retourner chez eux dans le nord de l'enclave et s'assurer de la situation de leur famille et leurs amis.

Des témoins visuels évoquent entre autres l'utilisation de gaz lacrymogène. Le ministère de la Santé parle aussi de tirs, qui auraient fait deux morts, selon le Hamas. D'après l'agence Wafa, au moins sept Palestiniens ont été blessés. Le journaliste d'Al Jazeera présent sur place évoque également des coups de feu et du gaz lacrymogène qui ont fait plusieurs blessés.

Israël a souligné qu'il était interdit de se déplacer vers le nord, peu importe la raison. "Nous vous demandons d'éviter les forces armées et les régions au nord de Wadi Gaza (la rivière qui sépare le nord et le sud de la bande de Gaza, NDLR)", précise-t-on du côté de l'État hébreu. "Le nord de la bande de Gaza est une zone de combat et il est interdit de s'y rendre.'"

Des milliers de soldats israéliens s'y trouvent encore et après le cessez-le-feu, l'État hébreu a l'intention de poursuivre ses combats contre le Hamas.