Températures record en Patagonie, à l'extrême sud de l'Argentine

Des températures records de plus de 40°C frappent la Patagonie argentine, région désertique habituellement froide et venteuse de l'extrême sud du pays, a annoncé vendredi le Service météorologique national (SMN).

En plein de coeur de l'été austral, les plus hautes températures sont généralement relevées dans les régions du centre et du nord de l'immense pays du cône sud. Mais c'est en Patagonie qu'il a fait le plus chaud au cours de la troisième semaine de janvier, avec un record de 42,6°C enregistré à Trelew, capitale du Chubut, et 36,4°C à Bariloche (Rio Negro), lieu de villégiature hivernal sur les contreforts des Andes. Les précédents records avaient respectivement été enregistrés pour Trelew en 2017 (42,2°C) et Bariloche en 2019 (35,4°C).

Des records mensuels ont également été relevés avec 37,4°C à El Bolson (Rio Negro) contre 36,9°C en 1999, et 34,7°C à Esquel (Chubut) contre 33,8°C en 1979. "Cela n'a rien à voir avec le phénomène El Niño, qui affecte cette région avec une augmentation des précipitations, une plus grande humidité dans les basses couches et une plus grande nébulosité, ce qui modère les températures", a expliqué à l'AFP le météorologue Matias Reinoso. Mais ces températures record en Patagonie sont liées à une zone de haute pression positionnée au centre du pays, qui favorise l'avancée de l'air chaud vers le sud, a expliqué le prévisionniste du SMN.