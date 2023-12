Tempête en Australie: neuf personnes tuées sur la côte Est

Les victimes décédées, dont une fillette âgée de neuf ans, se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria, touchées depuis lundi par des orages et des vents violents, provoquant chutes d'arbre et crues soudaines.

Un bateau avec onze personnes à son bord a chaviré près de Brisbane, provoquant la mort par noyade de trois hommes, a indiqué la police, qui a retrouvé mercredi un troisième corps sans vie.