Tension électrique sur les campus américains, coeur battant d'un mouvement de soutien à Gaza

Des centaines d'arrestations, des policiers anti-émeutes face à des étudiants qui ne décolèrent pas: la tension reste électrique jeudi sur les campus américains, en proie à des manifestations de plus en plus tendues contre la guerre à Gaza.

De Los Angeles à New York, d'Austin à Boston, en passant par Chicago et Atlanta, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit d'heure en heure. Certaines des universités les plus prestigieuses au monde sont concernées, telles Harvard, Yale, Columbia, ou Princeton.