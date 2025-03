Tensions politiques en Turquie: près de cent personnes appréhendées lors des manifestations hier soir

Les manifestations et rassemblements avaient été interdits à Istanbul, mais plusieurs milliers de personnes se sont tout de même rassemblées dans les rues. L'opposition a de son côté fait état de 300.000 manifestants dans les rues d'Istanbul.

Des appels à manifester avaient été lancés dans plus de 45 villes à travers le pays et des incidents ont éclaté à Istanbul, Ankara et Izmir, troisième ville du pays où comme dans la capitale la police a fait usage de canons à eau. Au total, des manifestations se sont tenues depuis mercredi dans au moins 40 des 81 provinces du pays, selon un comptage de l'AFP.

Le ministre turc des Affaires intérieurs a déclaré samedi que le gouvernement "ne cèdera pas aux provocations et au vandalisme".