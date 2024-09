Tentative d'assassinat présumée sur Trump: que sait-on de cet événement qui bouscule la campagne?

Dimanche, Donald Trump joue au golf dans son club de West Palm Beach, à 15 minutes de route de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride (sud-est). Vers 13H30 locales, un agent du Secret Service, chargé de sa protection, inspecte le parcours devant le candidat républicain. Il repère "le suspect armé de ce qu'il pense être un fusil et ouvre immédiatement le feu", a indiqué lundi le directeur par intérim du Secret Service, Ronald Rowe.

Autour du grillage du club de golf sont retrouvés un fusil d'assaut de type SKS, avec le numéro de série effacé et monté d'une lunette de tir, deux sacs et une caméra, selon les enquêteurs.

Selon les conclusions réalisées à partir du bornage de son téléphone, il aurait passé près de 12 heures aux environs du club de golf de Donald Trump - entre 01H59 et 13H31 locales dimanche - avant d'être repéré.

La photo du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, a permis de retrouver le véhicule sur une autoroute et d'interpeller l'homme, dans le calme, 45 minutes plus tard.

La plaque correspond à celle d'un autre véhicule, déclaré volé, selon les enquêteurs.

Deux inculpations

Le suspect est Ryan Wesley Routh, un Américain pro-ukrainien de 58 ans, artisan indépendant dans le bâtiment à Hawaï (ouest).

Présenté à un juge lundi en Floride, il a été inculpé de détention illégale d'arme, en raison de son casier judiciaire, et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Des charges passibles respectivement de peines maximales de 15 ans et cinq ans de prison.