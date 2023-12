Tentative de coup d'État en Sierra Leone: l'ex-président Koroma entendu par la police

Le prédécesseur de l'actuel président, Julius Maada Bio, a été convoqué jeudi pour se rendre dans un délai 24 heures à la police à Freetown, la capitale, en rapport avec l'enquête policière en cours sur les évènements du 26 novembre.

"Je garde l'esprit ouvert et me tiens prêt à coopérer pleinement avec la police dans ses enquêtes. L'État de droit doit régner en maître dans notre démocratie", a dit M. Koroma, cité dans un communiqué publié jeudi par ses services. Il a appelé au calme et demandé à la population de soutenir les investigations de la police, dans ce communiqué.