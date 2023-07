Tesla: le bénéfice net a bondi au deuxième trimestre, prévisions confirmées

Le milliardaire avait exposé sa stratégie en avril: il vaut mieux vendre davantage même si les marges sont temporairement moins élevées.

"Il est préférable de livrer un grand nombre de voitures avec une marge plus faible et de récolter cette marge plus tard, au fur et à mesure que nous perfectionnons" les logiciels de conduite autonome, avait-il expliqué.

Les livraisons ont grimpé à 466.140 véhicules sur le trimestre, contre 254.695 un an plus tôt.