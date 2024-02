Thaïlande: accord de principe pour la paix dans le Sud musulman

Le gouvernement thaïlandais et un groupe rebelle musulman actif dans l'extrême-sud du royaume ont trouvé mercredi un accord vers une sortie de conflit, après deux jours de discussions à Kuala Lumpur sous l'égide d'un médiateur malaisien.

Les deux camps partagent le principe d'une feuille de route "améliorée" pour rétablir la paix, dans une région où les violences durent depuis 20 ans, a déclaré aux journalistes le négociateur malaisien Zulkifli Zainal Abidin.

D'autres réunions sont prévues fin février et en mars pour déterminer les détails du texte ayant pour but la fin des hostilités et le dialogue public, a-t-il indiqué.