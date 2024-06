Thaïlande: accusé de lèse-majesté, l'ex-Premier ministre Shinawatra libéré sous caution

L'ex-dirigeant, qui a fui le pays en 2008 pour échapper à d'anciennes condamnations ayant trait à ses années au pouvoir (2001-2006), n'a pas le droit de quitter la Thaïlande, sauf en cas d'accord de la justice, est-il précisé.

La prochaine audience est prévue le 19 août.

Ces poursuites rappellent de vieilles fractures en Thaïlande, entre le clan Shinawatra, soutenu par les milieux ruraux et pauvres du Nord et du Nord-Est, et l'establishment militaro-royaliste de Bangkok, attaché au statu quo.