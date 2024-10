Thaïlande: arrestation de deux passeurs présumés, après le décès de deux Rohingyas

Un moine bouddhiste a découvert jeudi dix Rohingyas dans un endroit isolé de la jungle, dans la province de Chumphon (sud), selon un communiqué des forces de l'ordre. Deux d'entre eux ont été tués lors de leur traversée, entassés l'un sur l'autre à l'arrière d'un camion, et sept autres ont été blessés.

Les deux passeurs présumés transportaient 26 Rohingyas dans deux camions distincts, depuis la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie et se dirigeaient vers des pays voisins du Sud, a ajouté la police qui a interrogé une victime. Les deux hommes, de nationalité thaïlandaise, ont été arrêtés, et leurs véhicules confisqués pour les besoins de l'enquête, est-il indiqué.