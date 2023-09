Thaïlande: depuis New York, un fils du roi appelle à ouvrir le débat sur la lèse-majesté

"Il est intéressé par la question et il a dit que malgré les différences d'opinions, il devrait y avoir une manière de communiquer entre nous", a-t-il déclaré.

Vacharaesorn Vivacharawongse, 42 ans, a effectué en août une visite surprise en Thaïlande, sa première en 27 ans. Il est le deuxième des quatre fils issus du second mariage du roi avec l'ancienne actrice Sujarinee Vivacharawongse, dont aucun n'a de titre royal officiel. Après la séparation de ses parents, il a passé la plus grande partie de sa vie hors de Thaïlande et travaille comme avocat à New York.

Le palais n'a pas fait de commentaire.

Le roi, qui règne sous le nom de Rama X, a sept enfants issus de quatre mariages mais n'a pas officiellement désigné d'héritier.