Thaïlande: la justice accepte une requête visant à évincer le Premier ministre

Pichit Chuenban, nommé au sein du gouvernement lors d'un récent remaniement, a purgé six mois de prison après une condamnation pour outrage au tribunal en 2008.

La requête des sénateurs a été acceptée par 6 voix contre 3 et les juges constitutionnels ont donné à Srettha 15 jours pour s'expliquer sur l'affaire.

Cet ancien avocat proche de l'ancien Premier ministre et toujours influent Thaksin Shinawatra, a remis sa démission mardi pour tenter de protéger Srettha Thavisin.

Les premières élections sénatoriales depuis le coup d'État doivent avoir lieu le mois prochain et le Sénat, qui en sortira sera plus resserré (200 membres), ne participera plus à l'élection du Premier ministre.