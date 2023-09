Thaïlande: la vieille ville de Si Thep inscrite sur la liste de l'Unesco

La cité de Si Thep, témoignage de la cohabitation des cultures bouddhique et hindouiste en Thaïlande, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé mardi l'organisation.

La Thaïlande est tiraillée entre la sauvegarde du patrimoine et le développement du tourisme, secteur crucial qui pèse environ 20% de son PIB.

La ville a développé un style artistique distinct, témoignage de la cohabitation entre bouddhisme et hindouisme, qui a influencé d'autres civilisations d'Asie du Sud-Est.

Si Thep (centre) a rayonné comme capitale culturelle et commerciale durant la période Dvaravati, du 6e au 10e siècle, avant de décliner au profit du royaume de Siam, l'ancêtre de la Thaïlande actuelle.

"C'était l'un des sites les plus pillés de Thaïlande dans les années 1970 et 1980", a expliqué auprès de l'AFP Phacha Phanomvan, historienne et archéologue.

"Le travail commence maintenant", a-t-elle estimé, au sujet de l'état des infrastructures qui ne permettent pas d'accueillir plus de touristes, selon elle.

Si Thep, situé à l'écart des circuits touristiques du pays, accueille en moyenne 700 à 1.000 visiteurs par jour, principalement thaïlandais, avait indiqué à l'AFP le directeur du site, avant le vote.

La Thaïlande a accueilli plus de 19 millions de touristes étrangers depuis le début de l'année.

