Thaïlande: première apparition publique de l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra

L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra s'est rendu jeudi dans un temple à Bangkok, a constaté l'AFP, sa première apparition publique depuis qu'il a été placé en liberté conditionnelle en février après sa condamnation pour corruption et abus de pouvoir.

Après avoir atterri dans sa ville natale et son bastion politique, il a été accueilli par sa jeune soeur et l'époux de cette dernière avant de se rendre dans un parc et de saluer ses partisans.

"Cela fait 17 ans que je l'attends", se félicite Samniang Kongpolparn, venu de la province de Surin (nord-est), dans le parc.

A ses côtés, Paisal, chauffeur de taxi à Bangkok, explique à l'AFP avoir fait le déplacement pour voir l'ancien homme politique qu'il appelle "le Premier ministre de mon cœur".