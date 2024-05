Thaïlande: procès requis contre l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra pour lèse-majesté

Il a bénéficié dans la foulée d'une grâce royale qui a réduit son temps en prison de huit à un an. Mais il n'aura passé en tout que six mois en détention, en très grande partie dans un hôpital de Bangkok en raison de son état de santé et de son âge.

Depuis sa libération anticipée, en février, Thaksin Shinawatra continue d'animer la vie politique locale par le biais de son parti familial, Pheu Thai, dirigé par sa fille Paetongtarn.

Les accusations de lèse-majesté se fondent sur des déclarations tenues en 2015 lors d'une interview en Corée du Sud.