Théâtre: "Outsiders" et "Stereophonic" triomphent aux Tony Awards

La comédie musicale "The Outsiders" et la pièce "Stereophonic", qui raconte l'histoire d'un groupe de musique des années 1970, ont été récompensées dimanche par les Tony Awards, les plus hautes distinctions du théâtre américain.

Broadway a couronné ses meilleurs éléments au Lincoln Center de New York sous la houlette, pour la troisième année consécutive, de l'actrice oscarisée Ariana DeBose.